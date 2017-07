Apoio à contratação de treinadores qualificados

"A contratação destes técnicos visa garantir o treino e a competição dos atletas inseridos no estatuto nacional de alto rendimento e das equipas dos clubes participantes em competições nacionais do nível competitivo superior ou em competições internacionais", refere uma nota de imprensa do executivo regional.

A portaria entra em vigor sexta-feira, podendo os montantes máximos dos apoios a atribuir aos clubes por época desportiva e treinador contratado variar entre 11.850 e 15.500 euros, consoante se trate de desportos individuais com participação por equipas ou de clube com atletas integrados no estatuto do alto rendimento e desportos coletivos.