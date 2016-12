Apesar do medo, mercados de Natal reabrem após ataque em Berlim

As luzes coloridas, o cheiro do vinho quente e das amêndoas doces voltam a trazer o espírito do Natal a Berlim, com a reabertura dos mercados natalícios na capital alemã, dois dias após o ataque terrorista que matou 12 pessoas.



Apesar das músicas de Natal entoarem pelas ruas de Berlim, a investida de um camião que abalroou um mercado de Natal na noite de segunda-feira em Berlim, matando 12 pessoas e ferindo 48, é o tema de conversa entre os berlinenses. "Claro que agora penso duas vezes antes de ir a um mercado" disse Annika à agência Lusa em Berlim, acrescentando que apesar do medo está presente. A alemã, que partilha castanhas quentes com os colegas no famoso mercado Gendarmenmarkt, disse ter ficado "chocada" com o atentado na Breitscheidplatz e espera que a Alemanha "consiga seguir em frente". A polícia reforçou as medidas de segurança pelos mercados de Natal da cidade, com instalação de barreiras protetoras e presença de guarda armada. Hajnal Szolga, vendedora no mercado de Potsdamer Platz, disse sentir menos movimento no local mas acha que é uma questão de tempo até "tudo voltar ao normal". "Eu pessoalmente sinto alguma tristeza e medo e penso nos meus colegas vendedores que testemunharam o ataque", referiu, acrescentando que "as pessoas não vão ficar em casa". Os turistas vão passeando despreocupados pelos mercados que são um símbolo do Natal alemão. Shirley, da Palestina, considera os mercados "imperdíveis e amorosos" e garantiu não ter receio de visitá-los, confidenciando que a família "ficou com medo". A francesa Johanna está de visita a uma amiga na capital alemã e não esconde que as parecenças com os atentados em França são inegáveis. "Tenho um sentimento de 'déjà-vu'. Faz lembrar o ataque de Paris, estamos solidários. Mas temos de perceber que não é o fim. Os terroristas querem que tenhamos medo, que fiquemos em casa mas não podemos, estamos aqui. E é Natal", disse à agência Lusa em Berlim. Johanna ficou satisfeita por ver "que as pessoas continuam as suas vidas, não querem ficar em casa", deixando uma mensagem aos alemães: "coragem". Durante a época do Natal, a capital alemã tem mais de 50 mercados espalhados por toda a cidade. Na segunda-feira à noite, um camião abalroou uma multidão que se encontrava no mercado de Natal de Breitscheidplatz, na zona de Charlottenburg, na capital alemã, matando 12 pessoas e ferindo 48. A organização extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. As autoridades alemãs estão em alerta máximo, uma vez que o suspeito se encontra possivelmente armado.