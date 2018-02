APAF lamenta "fim de semana negro" com agressões a dois árbitros

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) lamentou esta segunda-feira “mais um fim de semana negro” com “duas agressões a árbitros”, “que continuam a manchar semana após semana o desporto nacional”.

“Em Aveiro, num jogo de juniores, entre o CCRS Martinho e ADF Anta, sem policiamento, o árbitro no final do jogo foi agredido por um jogador do Anta. Polícia de Segurança Pública (PSP) e INEM foram chamados ao local para tomar conta da ocorrência”, refere a APAF.

O organismo refere também que em Lisboa, num jogo de futsal, entre a Casa do Povo de Arcena e Sociedade Musical 3 d’Agosto, com policiamento, o árbitro foi agredido, durante o jogo, por um jogador do 3 d’Agosto.

“O jogador foi detido imediatamente pela PSP e o jogo terminou. O jogador foi presente a tribunal nesta segunda-feira”, acrescenta a nota publicada na rede social Facebook pela APAF.

Além de “lamentar as agressões” e de “desejar a rápida recuperação aos seus associados, cujo acompanhamento jurídico está já em curso”, a APAF reitera “a cada vez maior importância do policiamento nos jogos, como tentativa de erradicar de vez estas situações”.