Anunciados dois novos livros sobre o universo Harry Potter

Dois novos livros sobre o universo Harry Potter vão ser publicados no Reino Unido, na sequência da exposição da Biblioteca Britânica que tem por objetivo celebrar o 20.º aniversário do lançamento do primeiro livro da saga de J.K. Rowling.

A exposição da“A History of Magic”, da Biblioteca Britânica, abre em outubro e continua até fevereiro de 2018.

Num documento divulgado na terça-feira, a editora britânica Bloomsbury revelou que vai publicar os dois novos livros do universo Harry Potter também em outubro.

"Harry Potter: A History of Magic - The Book of the Exhibition", que promete explorar os assuntos estudados na escola de feitiçaria de Harry Potter, Hogwarts.

"Harry Potter - A Journey Through A History of Magic" centra-se em tópicos como a alquimia e a magia antiga, e até em criaturas mágicas como os unicórnios.

Contactada pela Lusa, a Editorial Presença, que tem publicado em Portugal todos os títulos do universo de Harry Potter, afirmou: "Relativamente a estas edições, ainda não temos nenhuma novidade sobre versões em Língua Portuguesa".