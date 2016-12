António Costa saúda atletas e afirma que medalha de Telma "merecia companhia"

O primeiro-ministro felicitou hoje os atletas portugueses aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro numa mensagem enviada à vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal Rosa Mota em que considera que a medalha de Telma Monteiro "merecia companhia".



“A medalha da Telma merecia companhia. Mas todos subiram ao pódio de Portugal. Uma homenagem merecida que não pode ser encoberta na contabilidade das medalhas”, refere António Costa, numa mensagem enviada a Rosa Mota, a que a Lusa teve acesso.

António Costa saúda também toda a representação olímpica: “muitos parabéns à representação olímpica. Pela sua dimensão, variedade de modalidades representadas e os resultados coletivamente alcançados, esta foi uma representação de todo o país e não só o fruto do génio de uma ou de um atleta”.

Portugal terminou a sua participação nos Jogos Olímpicos do Rio2016 com uma única de medalha, o bronze de Telma Monteiro no judo, 19 atletas no ‘top 10’ e um recorde de 10 desportistas entre os seis melhores.

A canoagem voltou a apresentar o melhor conjunto de resultados, com um quarto lugar (K2 1.000), um quinto (K1 1.000) e um sexto (K4 1.000), contra os três sextos do atletismo, dois no triplo salto (Nelson Évora e Patrícia Mamona) e um nos 20 km marcha (Ana Cabecinha).