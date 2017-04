António Costa hoje no Luxemburgo acompanhado dos ministros da Economia e Ciência

O primeiro-ministro, António Costa, realiza hoje uma visita oficial ao Luxemburgo, acompanhado dos ministros da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, que assinarão com os seus homólogos vários memorandos de entendimento.



A visita, que visa reforçar os laços entre os dois países, em áreas como o desenvolvimento de ‘startups’, a ciência, a tecnologia e o ensino, começará de manhã com um encontro do chefe de Governo com o Grão-Duque do Luxemburgo, Henrique Guilherme, seguido de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

Após a reunião entre Costa e Bettel, terá lugar um encontro alargado de comitivas dos dois países – do lado do Luxemburgo participarão três ministros -, que celebrarão vários memorandos de entendimento em diferentes domínios, um dos quais sobre o ensino do português nas escolas do Luxemburgo, que permitirá manter a oferta nas escolas onde existe e reforçar os cursos na educação pré-escolar.

António Costa deslocar-se-á de seguida à Câmara dos Deputados, onde manterá um encontro com o presidente desta assembleia e uma reunião de trabalho com a comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros.

Após uma visita a um ‘hub’ criativo na localidade de Differdange, a visita terminará ao final da tarde com uma receção à comunidade portuguesa.