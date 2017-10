António Costa apela ao voto na “festa da democracia”

O secretário-geral do Partido Socialista apelou hoje ao voto, em Fontanelas, concelho de Sintra, e considerou que as eleições autárquicas são “a maior festa da democracia”, permitindo escolher o poder mais próximo das comunidades.

"Estas eleições autárquicas são as eleições que são a maior festa da democracia, implicam uma mobilização cívica sem comparação, são quase meio milhão de cidadãos que se disponibilizaram para concorrer aos diferentes cargos nas autarquias locais", afirmou António Costa.

O também primeiro-ministro, que falava à saída da Sociedade Recreativa e Desportiva de Fontanelas e Gouveia, votou, acompanhado pela mulher, Fernanda Tadeu, cerca das 09:50, na mesa número 6 da coletividade da União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem.

Para o dirigente socialista, que esperou cerca de 10 minutos para exercer o seu direito de voto, este ato eleitoral implica “uma dedicação cívica muito grande” e os portugueses devem “participar e votar na escolha” dos seus candidatos.

“O apelo que tenho a fazer a todos é que participem neste ato eleitoral, para escolher quem preside às nossas juntas de freguesia, quem dirige os nossos municípios, as assembleias municipais, as câmaras”, frisou o chefe do Governo.

Na assembleia de voto montada no salão da coletividade de Fontanelas, com 1575 eleitores inscritos, a votação decorreu com pouca procura até momentos antes da chegada do primeiro-ministro e da mulher, pelas 09:40, que tinham à sua frente uma dezena de pessoas para votar numa das duas “cabines” no local.

“Isto é uma assembleia de voto, deviam ficar lá fora”, protestou para a mesa um eleitor, perante o grupo de jornalistas que aguardava pela votação de António Costa.

O secretário-geral socialista votou depois da mulher, saudando com “bom dia” os elementos da mesa, que cumprimentou individualmente após cumprir o seu dever cívico.

Além de apelar ao voto, naquele que “é o poder mais próximo das pessoas”, António Costa adiantou que este domingo “será um dia de trabalho”, pois tinha à espera o ministro das Finanças, para a preparação da proposta do Orçamento do Estado para 2018.

As urnas abriram às 08:00 e encerram às 19:00 no continente e na Madeira (uma hora mais tarde nos Açores, devido à diferença horária) e são chamados a votar cerca de 9,4 milhões de eleitores para escolher os autarcas de 308 câmaras municipais e de 3.092 freguesias.

Esta é a 12.ª vez que os portugueses vão eleger os seus autarcas em 43 anos de democracia.