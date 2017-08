António Barbio vence na Senhora da Assunção

O ciclista português Antonio Barbio (Efapel) venceu hoje isolado a sétima etapa da Volta a Portugal, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, em Santo Tirso, onde o espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto) conservou a liderança.





Barbio completou os 161,9 quilómetros de percurso iniciado em Lousada em 4:06.01 horas, chegando ao topo do Monte Córdova (2.ª categoria) com 1.07 minutos de vantagem sobre o grupo de favoritos, encabeçado pelos espanhóis Gustavo Veloso (W52-FC Porto) e Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé), segundo e terceiro, respetivamente, a que se seguiram o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira) e Alarcón.

Alarcón manteve a camisola amarela, com 24 segundos de avanço sobre Nocentini, enquanto García de Mateos ascendeu a terceiro, a 30 segundos do alicantino, e Gustavo Veloso, vencedor da Volta em 2014 e 2015, subiu ao quarto posto, a 33 segundos do colega de equipa.