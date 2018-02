Antigos Alunos lançam selo evocativo de Antero de Quental

Esta quarta-feira, pelas 11h15, numa sessão que estará aberta ao público, a Associação dos Antigos Alunos do Liceu Antero de Quental vai lançar um selo filatélico evocativo de Antero de Quental, na biblioteca daquela escola, localizada em Ponta Delgada.

A associação explica em nota de imprensa que a "edição deste selo filatélico é efectuada em parceria com a Direcção Comercial dos Açores dos CTT, e integra-se nas comemorações do 175º aniversário do nascimento de Antero de Quental, assinalando o Dia da Escola Antero de Quental".

Mais informa que a cerimónia de lançamento deste selo será antecedida pela celebração de uma Eucaristia, às 10h00, no Santuário da Esperança, "em memória de todos os que estudaram, ensinaram ou colaboram com o Liceu Antero de Quental desde a sua fundação"..