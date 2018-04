Proprietário das lojas Casa Cheia vai investir na área do turismo e reabilitar a antiga Residencial Central na baixa de Ponta Delgada.

O jornal destaca uma caminhada contra os maus-tratos na infância.

Jovem agredido com violência à saída de discoteca.

Autorizada busca a advogado no caso Asclépio.



Ponta Delgada lança concurso para reforçar limpeza urbana e recolha seletiva.



Confraria do Chá do Porto Formoso com novos confrades.