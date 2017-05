Antiga cozinha do Convento da Esperança alberga pequeno museu do Santo Cristo nos Açores

Objetos da Madre Teresa d



“Esta cozinha é do século XIX. Aproveitámos o espaço que estava vazio para fazermos uma exposição que engloba algumas das capas do Senhor Santo Cristo, algumas peças de arte sacra provenientes do convento, nomeadamente do Coro Alto, e alguns objetos relativos à Madre Teresa”, disse hoje à agência Lusa Rui Pacheco, colaborador do Santuário da Esperança, no Campo de São Francisco.

Rui Pacheco adiantou que quem se desloca ao Coro Baixo para orar à imagem do Santo Cristo aproveita a oportunidade para visitar o núcleo museológico.

“Há muitas pessoas que visitam o espaço”, salientou, apontando para uma vitrina onde estão em exposição vários objetos pertencentes à Madre Teresa, incluindo, também, as cordas do seu hábito, um sapato ou uma cruz que usava.

Nesta cozinha antiga, datada de 1828, subsistem, ainda, elementos originais, como a chaminé central ou a mesa em pedra onde as religiosas cozinhavam.

“Estas são duas pias usadas para lavar a loiça e alimentos. Há também mais ao fundo quatro sinos provenientes da torre sineira da Igreja do Convento da Esperança”, explicou o colaborador do santuário.

Na sala estão igualmente expostas dez das 32 capas da imagem do ‘Ecce Homo’ que foi oferecida às freiras Clarissas pelo papa Paulo III.

"Todas estas capas já saíram à rua na procissão de domingo. São tudo ofertas de devotos e cada capa tem, também, peças de ourivesaria oferecidas", declarou, destacando, ainda, outra peça de "grande valor", um Menino Jesus pertença da Madre Teresa d’Anunciada (1658-1738), impulsionadora do culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Numa outra vitrina estão ainda mais dois objetos desta religiosa, nomeadamente um antigo tronco de madeira que utilizava como banco.

O núcleo museológico conta, igualmente, com uma escultura em madeira de Nossa Senhora da Paz, imagem do século XVII, além dos tradicionais registos do Santo Cristo e de um presépio de lapinha, cujas conchas têm expressões bíblica, salientou Rui Pacheco.

As Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres decorrem em Ponta Delgada até quinta-feira, sendo a procissão, no domingo à tarde, com a imagem do Santo Cristo dos Milagres, o momento alto das festividades.