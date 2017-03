Anteprojeto para galerias da Calheta entregue na Câmara

Edição deste sábado do Açoriano Oriental destaca a entrega nos serviços da autarquia do anteprojeto para as galerias comerciais Pêro de Teive, em Ponta Delgada, cumprindo assim, o Fundo Discovery, o prazo dado em janeiro



Na capa, o destaque fotográfico é para o Azores Airlines Rallye, mas a inauguração do gabinete de representação dos Açores em Bruxelas também merece foto na capa, onde se faz chamada para as notícias de que a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel está investigar uma denúncia sobre o comportamento de uma médica de família com uma utente, e de que a Caixa Geral de Depósitos vai encerrar duas agências na Região. Nesta edição, é avançado ainda que o Azores Airlines Rallye pode integrar o WRC.