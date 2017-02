Animais recolhidos no concelho do Nordeste são enviados para a Lagoa

A Câmara Municipal do Nordeste vai passar a enviar os cães e gatos recolhidos no concelho para o canil municipal da Lagoa.



O protocolo de cooperação entre os dois municípios da ilha de São Miguel tem por base o facto de o concelho do Nordeste não possuir um centro de recolha de animais, informa uma nota de imprensa do município do Nordeste.

"Os custos das taxas correspondentes ao número de animais entregues serão assumidos pelo município do Nordeste, nos termos da tabela fixada pelo município da Lagoa, assim como a deslocação entre os dois concelhos", adianta a mesma nota de imprensa.