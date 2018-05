Estão selecionados os oito projetos participantes do concurso de músicas originais Angra Sound Bay 2018, informa a organização num comunicado de imprensa.

Como tal, esta quinta-feira, o espaço Havanna Club, localizado no Porto Pipas, irá receber os projetos musicais Tribo Fá,Uzhoms, Susy’s Band e RM Project.



Na próxima semana, em data e local a anunciar, serão os projetos Bandit Casino, Galo Cant’Às Duas, Jupiturno e Dead Pigeon a mostrarem os seus argumentos.



As oito bandas enfrentam-se nas audições pela oportunidade de atuar na final do concurso, que se realiza no próximo dia 2 de junho, na Praça Velha.