Angra recebe '7' dias de "intensa atividade cultural"

O evento, e daí o nome, vai decorrer durante sete dias, em sete palcos, promovendo sete espetáculos, entre 21 (dia mundial da poesia) e 27 de março (dia mundial do teatro).



Como explica uma nota de imprensa, "serão dinamizados espetáculos de teatro, de poesia, exposições,conferências, entre outros, por vários espaços na cidade".

Cada dia, aprofunda a mesma fonte, "contará com um espetáculo diferente de grupos de teatro locais e nacionais, sendo os palcos principais a sede do Alpendre – Grupo de Teatro, o Teatro Angrense, o claustro do Museu de Angra do Heroísmo, a Biblioteca Pública e Arquivo Luís da Silva Ribeiro, o Jardim Duque da Terceira, o Núcleo Museológico de História Militar Manuel Coelho Baptista de Lima e o auditório do Radio Clube de Angra.



Para além dos espetáculos "serão também desenvolvidas atividades ao longo de cada dia do evento, seja pelas ruas e cafés da cidade ou nas Escolas e auditórios locais, contando também com atividades específicas para o público infantil, prossegue a mesma nota informativa.





Este projeto, como se lê, visa "divulgar a arte de Talma, com o melhor do que se faz na ilha Terceira e promover o contacto do público com os grupos de teatro locais e nacionais, dinamizando também o centro histórico de Angra do Heroísmo".