Angra investe em viaturas elétricas para serviços de limpeza urbana

Seis novos veículos elétricos destinados aos serviços de limpeza urbana vão ser adquiridos pelos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo, de forma a reforçar a aposta na melhoria dos serviços de limpeza da Cidade de Angra.



De acordo com nota emnviada à comunicação social, tratam-se de dois automóveis ligeiros de mercadorias para funções no âmbito do transporte de equipamento de limpeza, dois outros para limpeza urbana no âmbito da recolha de resíduos sólidos urbanos e para a eliminação de infestantes equipado com monda térmica e um quinto com funções de lavagem e limpeza. Ambos os veículos são 100% elétricos e sem emissão para a atmosfera de quaisquer gases com efeitos de estufa ou nocivos para a saúde humana.

O investimento total de 269 mil euros será suportado pelo Município em 152 mil euros, sendo que o restante será suportados pelo Fundo Ambiental.