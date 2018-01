Angra em busca de 'Inspiração para uma vida mágica'

'Inspiração para uma vida mágica'. Assim se chama o evento de desenvolvimento pessoal que irá decorrer no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, no dia 27 de janeiro, a partir das 21h00.





Segundo uma nota de imprensa da organização, o evento terá como palestrante principal o coach Pedro Vieira e como oradores convidados Mikaela Övén , também coach e fundadora da Academia de Parentalidade Consciente, e André Leonardo, o autor do livro 'Faz Acontecer'



As inscrições são limitadas e estão já disponíveis na sede da IPSS – Associação Nascer e Crescer Feliz. Com um custo de dez euros, as receitas das inscrições reverterão totalmente para aquela mesma associação.O evento está enquadrado na Tour “Inspiração para uma Vida Mágica 2018” que chegará a oito cidades do país entre as quais Angra do Heroísmo, a única e primeira cidade dos Açores que o irá acolher.