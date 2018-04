Angra do Heroísmo promove semana do empreendedorismo

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, nos Açores, vai promover uma semana municipal de empreendedorismo, entre segunda-feira e sexta-feira da próxima semana, com formações, palestras e ações em escolas, para motivar sobretudo os jovens.

“Contamos que esta seja mais uma boa oportunidade para os jovens angrenses adquirirem aquilo que são as ferramentas necessárias para se tornarem melhores empreendedores, para criarem o seu negócio e para – e esse é o objetivo de fundo – prepararmos também a nível económico o nosso concelho, para uma transição para uma dinâmica mais reforçada do tecido empresarial privado”, adiantou hoje o vereador da autarquia açoriana Guido Teles, em conferência de imprensa.

Segundo André Leonardo, jovem natural de Angra do Heroísmo e fundador da empresa Faz Acontecer, que promove palestras e formações sobre empreendedorismo, a iniciativa pretende envolver mais de 500 pessoas.

A semana municipal de empreendedorismo, financiada por fundos comunitários, arranca com formações em duas escolas profissionais, na segunda-feira, para preparar os estudantes, que estão a terminar a sua formação, para a entrada no mercado de trabalho.

Na terça-feira será o “Dia do Empreendedor” e haverá uma mostra sobre a incubadora de empresas Start Up Angra e sobre alguns dos projetos que acolhe, seguindo-se uma palestra motivacional com André Leonardo.

Nos dois dias seguintes, quarta e quinta-feira, serão realizadas formações abertas ao público sobre redes sociais e vendas, bem como sessões de mentoria para as empresas incubadas na 'Start Up Angra'.

Durante toda a semana, a incubadora, que acolhe atualmente cerca de 30 projetos, estará aberta ao público, permitindo o contacto e a troca de ideias com os empresários.

Para André Leonardo, os Açores ainda estão a dar os primeiros passos em empreendedorismo, mas oferecem todas as condições a quem criar um negócio.

“A nível regional existem apoios para criação de empresas como não existem no resto do país e eu arrisco-me a dizer no mundo. E eu estive em vários ecossistemas pelo mundo inteiro. Não existem incentivos de 50/60% a fundo perdido. Isto é uma coisa inacreditável”, salientou.

O jovem empresário admitiu que a insularidade traz alguns constrangimentos, mas defendeu que podem ser ultrapassados.

“É claro que temos restrições: o mercado interno é muito pequeno e fragmentado. Mas também existem soluções para isso. Tudo o que é vendido pela internet não interessa se está na ilha Terceira, na China ou nos Estados Unidos”, frisou.

André Leonardo sublinhou a necessidade de se continuarem a desenvolver atividades que promovam o empreendedorismo, de forma constante, para que a mensagem chegue a todas as pessoas.

“Ainda há muita falta de informação. Há muita gente que ainda não vê o autoemprego ou a criação de um negócio como uma possibilidade de carreira. Passa muito por desmistificar esse conceito”, apontou.

Segundo Guido Teles, a 'Start Up Angra' tem promovido também atividades com um público mais novo, como a realização de formações para crianças entre os seis e os 12 anos e a criação uma plataforma que liga todos os estabelecimentos de ensino da ilha.

Estão ainda previstas sessões de inspiração para o empreendedorismo, em parceria com a Junior Achievement Portugal, com duas turmas de uma escola secundária.

“É uma forma de começar desde cedo a preparar as crianças para esta mentalidade empreendedora, de enfrentarem os desafios com coragem e com uma atitude positiva”, salientou o vereador.