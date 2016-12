Angola surpreende no andebol feminino

A seleção angolana de andebol feminino continua em bom plano no torneio olímpico do Rio2016, tendo na segunda-feira surpreendido o Montenegro, vice-campeão olímpico e vencido por 27-25.



Além deste triunfo angolano, o terceiro dia dos Jogos Rio2016 ficou marcado pela medalha de bronze de Telma Monteiro na categoria de -57 kg do judo, modalidade que deu também o primeiro ouro para o Brasil nos 'seus' Jogos, através de Rafaela Silva, na mesma categoria da judoca lusa.

Frente ao Montenegro, a seleção angolana alcançou o segundo triunfo no torneion feminino de andebol e está bem encaminhada para o resto da prova, já depois de ter vencido a Roménia na jornada inaugural da prova.

Marcada pela queda de seis recordes do mundo nos dois primeiros dias, a natação não viu hoje cair qualquer marca, mas teve na húngara Katinka Husszo no seu principal destaque, nadadora que venceu a final dos 100 metros costas, o seu segundo título, depois do triunfo nos 400 metros estilos no sábado.

Os Estados Unidos continuam a ser os grandes dominadores na piscina, tendo hoje somado mais dois triunfos, através de Ryan Murphy nos 100 metros costas masculinos e de Lilly King nos 100 metros bruços femininos. O quarto título do dia foi para o chinês Sun Yang nos 200 metros livres.

Nos restantes títulos do dia, destaque para a China nos saltos para a água, disciplina em que continua na corrida a um pleno de medalhas de ouro, depois de se sagrar campeã na prova sincronizada a 10 metros, masculina, através da dupla composta por Chen Aisen e Lin Yue.

Anteriormente, Wu Minxia, de 30 anos, tornou-se na primeira atleta a ganhar o ouro olímpico em cinco Jogos consecutivos, na prova de saltos sincronizados a três metros.

No medalheiro, os Estados Unidos saltaram para a frente, com as mesmas cinco medalhas de ouro da China, mas com mais medalhas de prata, sete contra três, e de bronze, sete contra cinco.

Portugal finalmente estreou-se no quadro, com a medalha de bronze de Telma Monteiro, ocupando o 34.º posto igualado com outros cinco países.