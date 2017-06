O ciclista André Filipe (CPR A-do-Barbas) assumiu a camisola amarela do oitavo Grande Prémio Liberty Seguros, ao conquistar ao sprint a primeira etapa da Volta a São Miguel, batendo por 3 segundos o seu colega de fuga, Ricardo Abreu (Município Porto Moniz/CN Seixal).



O pelotão do Grande Prémio Liberty Seguros volta à estrada no domingo, a partir das 11h00, com a ligação Ponta Delgada - Lagoa do Fogo, única chegada em alto da prova.

Veja as classificações da prova aqui.