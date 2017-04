ANAC autoriza operação no heliporto do hospital de Ponta Delgada

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) aprovou o plano de emergência e autorizou a operação diurna e noturna no heliporto do hospital de Ponta Delgada, segundo um documento a que a agência Lusa teve hoje acesso.



No documento, remetido à Saudaçor, empresa pública que gere os recursos e equipamentos de saúde dos Açores, a ANAC refere que com esta aprovação, o heliporto do hospital do Divino Espírito Santo fica autorizado “para ser utilizado exclusivamente em operações de emergência médica e proteção civil, em condições VFR [regras de voo visual] diurnas e noturnas” até 30 de junho de 2019.

“A revalidação desta autorização estará dependente da realização de um exercício à escala total, tendente a testar e operacionalizar o teor do plano de emergência, durante o segundo trimestre de 2019”, adianta a missiva.

A ANAC acrescenta que “sempre que o hospital faça qualquer alteração ao plano de emergência agora aprovado” deverá a mesma ser enviada à ANAC.

O heliporto do hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, está inoperacional desde o início das obras do centro de saúde, junto à unidade hospitalar.

O novo centro de saúde foi inaugurado em janeiro de 2016.