Ana Moura é cabeça de cartaz das Festas de Nordeste 2017 (vídeo)

A Câmara Municipal do Nordeste fez a apresentação pública do cartaz das Festas de Nordeste de 2017.



Ana Moura, Amor Electro, Diogo Piçarra e o Dj Mastiksoul estão entre os nomes mais sonantes que vão subir ao palco principal do evento.



As festas decorrem de 13 a 18 de julho e, logo no primeiro dia, vão poder ouvir-se Manuel d’ Alma, Diogo Piçarra e DJ Soulsky no Nordeste.



No dia seguinte, será a micaelense Sara Cruz a primeira a pisar o palco. Seguem-se os concertos da banda Amor Electro, o Dj Mastiksoul e a noite encerra-se com o Dj F3LIX a ocupar ‘a cabine de som’.



No sábado, dia 15 de julho, é Olavo Lopes que abre a nova noite de música no Nordeste. Segue-se-lhe o concerto de Ana Moura, certamente a apresentar um repertório que irá visitar os trabalhos mais antigos da fadista e o mais recente álbum, ‘Moura’