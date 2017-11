Ana Isabel d' Arruda lança livro de poesia no Centro Natália Correia

Conforme dá conta uma nota informativa municipal, Ana Isabel Cabral Arruda Ferreira nasceu e vive em Ponta Delgada e é presidente da Associação Açoriana da Educação pela Arte 'Boneca de Trapos', assim como autora e encenadora de peças de teatro para crianças.

Recebeu, em 1979, o Prémio Literário, atribuído pela Direção Regional da Juventude dos Açores, e lançou, em 2014, o livro infantojuvenil 'A Viagem do Pai Natal aos Açores'.

Foi, ainda, coautora das obras 'A Expressão Dramática ao Serviço do Ensino da Língua Portuguesa: Do texto à Representação', da coleção 'Os Meninos da Rita: Vamos à Festa do Senhor Santo Cristo, pá!', e 'É Carnaval e Ninguém Leva a Mal, pá!', além de diversas coletâneas de poesia e da obra da Rede de Bibliotecas “5 Contos para Ler e Brincar”, lançado pelo Governo Regional dos Açores, em 2016.

Ana Isabel D'Arruda, que atualmente colabora com o jornal canadiano 'The Portuguese News', é licenciada em Ciências da Educação, pós-graduada em Administração Escolar e formadora nas áreas de Administração Educacional, Organização do Sistema Educativo, Supervisão Pedagógica, Didáticas Especificas do Ensino Básico, Práticas de Administração Escolar.