Ana Cosme apresenta criação artística no Teatro Micaelense

A dançarina Ana Cosme apresenta no sábado, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, uma nova criação artística, "Vestida de Ti", dando continuidade ao trabalho desenvolvido com os seus alunos



Segundo uma nota de imprensa, a iniciativa vai do dramático ao cómico e “percorre várias emoções, associando, em algumas coreografias, a dança contemporânea a grandes temas da música clássica e a uma cenografia improvável”. Ana Cosme, membro do Conselho Internacional de Dança da UNESCO, dançou como solista e bailarina principal da Companhia Ballet Teatro Paz e, desde 2006, leciona ballet, tendo como coreógrafa desenvolvido trabalho na área da dança contemporânea.