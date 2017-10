Ampliação da maior escola do 1.º ciclo de Ponta Delgada orçada em 4,5 ME

A Câmara de Ponta Delgada lançou hoje o concurso público para ampliar a escola do 1.º ciclo e jardim de infância de São Pedro, a maior escola do concelho deste nível de ensino, obra de 4,5 milhões de euros.





“Trata-se de uma obra fundamental e corresponde à linha de prioridade que neste mandato demos e vamos continuar a dar na regeneração, reabilitação e ampliação do parque escolar do 1.º ciclo”, afirmou o presidente do município, José Manuel Bolieiro, em declarações à agência Lusa.

O estabelecimento de ensino, conhecido como da Mãe de Deus, tem atualmente 432 alunos, de acordo com uma nota do gabinete de imprensa do município.

O projeto de ampliação e beneficiação, da autoria do arquiteto Luís Almeida e Sousa, vai manter a traça do atual edifício, do “Plano dos Centenários”, estruturar a área desportiva e os acessos, de forma a articular os vários edifícios e permitir a sua interligação em zona coberta.

A câmara acrescenta que o projeto inclui a construção de um polidesportivo coberto e de zonas estacionamento.

Além dos alunos, a comunidade vai também poder usufruir da área desportiva, de forma autónoma e sem interferência no normal funcionamento da escola.

Segundo a mesma nota, os atuais acessos ao estabelecimento de ensino serão mantidos, mas será criada uma área de estacionamento exclusiva para professores e funcionários, para serviço ao refeitório e recolha de resíduos.

O presidente da Câmara de Ponta Delgada, maior município dos Açores, adiantou que a autarquia tem a expectativa de que o financiamento comunitário seja de 85% na matéria elegível.

A obra, com um prazo de execução de 548 dias, integra um ciclo de grandes intervenções, enquadradas no quadro comunitário de apoio e que abrangem quatro edifícios escolares.