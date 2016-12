Amor Electro, Aurea e Rita Redshoes no início de 2017 em Castelo Branco

Espetáculos com Amor Electro, Aurea, Rita Redshoes e a Companhia Nacional de Bailado, que comemora os seus 40 anos em Castelo Branco, são alguns dos destaques da agenda cultural da cidade para o primeiro trimestre de 2017.



Além dos concertos, a Agenda Cultura Vibra, de Castelo Branco, divulgada hoje, inclui outras atividades, como teatro, exposições, dança, cinema e oficinas em fotografia e produção audiovisual.

"Com propostas para gostos diversificados", a agenda cultural do município procura "chegar a mais pessoas, solidificando o nosso trabalho neste eixo estratégico da nossa ação em prol da população residente e dos visitantes", afirmou presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O grupo Amor Electro sobe ao palco do Cineteatro Avenida no dia 14 de janeiro, a partir das 21:30, sala onde no sábado seguinte, 21 de janeiro, à mesma hora, atuará a Companhia de Dança Contemporânea de Évora.

Ainda no campo musical, Aurea também atua no Cineteatro Avenida, a 11 de fevereiro, às 22:00, poucos dias antes de, também neste palco, ter início a quinta edição do Festival de Guitarra (25 de fevereiro, 21:30).

Para março estão agendados espetáculos pela Companhia de Dança de Almada e de Rita Redshoes, dias 04 e 25, respetivamente.

O espetáculo com que a Companhia Nacional de Bailado assinala o 40.º aniversário está programado para o dia 30 de março, no Cineteatro.

A soprano Ana Quintans atua no dia seguinte (31 de março), no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco (CCCCB), no Concerto di Cavalieri, dirigido por Marcelo di Lisa.

O programa destaca também o jazz, com os Kolme e os ZERO, octeto liderado por João Guimarães, a 13 de janeiro e 23 de fevereiro, respetivamente.