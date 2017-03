Américo Amorim é o português mais rico e a sua fortuna cresceu

O empresário Américo Amorim continua a ser o homem mais rico de Portugal e a sua fortuna aumentou para 4,4 mil milhões de dólares (4,09 mil milhões de euros), segundo a lista divulgada pela revista Forbes.



Américo Amorim, 82 anos, ocupava no ano passado a oposição 369 da lista e este ano surge na posição 385, uma descida de 16 lugares, apesar de a sua fortuna ter aumentado de 4,1 mil milhões de dólares para 4,4 mil milhões de dólares.

O segundo português da lista é Alexandre Soares dos Santos, também de 82 anos, que surge na posição 745, com uma fortuna de 2,7 mil milhões de dólares (2,51 mil milhões de euros).

No ano passado, o empresário dono da Jerónimo Martins ocupava a posição 845 e tinha uma fortuna calculada em 2,1 mil milhões de dólares.

Belmiro de Azevedo, do grupo Sonae, surge na posição 1.376 dos mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada em 1,5 mil milhões de dólares (1,39 mil milhões de euros).

Na edição de 2016, o empresário, atualmente com 79 anos, ocupava a posição 1.121, com uma riqueza estimada em 1,6 mil milhões de dólares.

Além dos três nomes portugueses, habituais na lista dos mais ricos da revista Forbes, surge um outro nome associado a Portugal, Demetrio Carceller Coll, que ocupa a posição 973 no 'ranking' da Forbes.

A sua fortuna consta da 'lista' dos portugueses e é avaliada em 2,1 mil milhões de dólares (1,95 mil milhões de euros). Está ligada ao gás, mais concretamente ao operador Disa e à cervejeira espanhola Damm, sendo ainda referido que detém participações em várias outras empresas.

Demetrio Carceller Coll surge como tendo cidadania portuguesa e residência no Reino Unido e, segundo a revista, é o filho Demetrio Carceller Arce que está à frente dos negócios.

A revista informou que a lista deste ano inclui 2.043 pessoas com uma fortuna superior a mil milhões de dólares, mais 233 do que no ano anterior.

O norte-americano Bill Gates lidera a lista pelo quarto ano consecutivo.