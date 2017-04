"Ambientalistas vão a tribunal para travar incineradora" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que o movimento "Salvar a Ilha" vai apresentar uma providência cautelar para travar a construção da incineradora de resíduos em São Miguel.



"Manual para humanizar cuidados de saúde", "Falta de acordo leva tripulantes de cabine da SATA à greve", "Branquinho fica na Lagoa apenas com projeto forte", "ENTA usa minhoca 'astronauta' no CanSat" e "Bandeira Azul para 34 praias e 3 marinas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.