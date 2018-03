Ambientalistas contra mais carros na Lagoa do Fogo, é a manchete do Açoriano Oriental. Associação Ecológica “Amigos dos Açores” alerta que projetos de requalificação de miradouros, recentemente apresentados pelo governo, privilegiam os parques de estacionamento, penalizando locais ambientalmente sensíveis, como é caso da Lagoa do Fogo e Barrosa.