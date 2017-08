Amaro Antunes inicia Volta a Portugal como líder do 'ranking' Ciclista do Ano

O algarvio Amaro Antunes (W52-FC Porto) vai iniciar a Volta a Portugal, que se realiza entre 4 e 15 de agosto, no topo do 'ranking' Ciclista do Ano, hoje atualizado.





O corredor da equipa portista lidera a classificação pelo terceiro mês consecutivo, tendo aproveitado o mês de julho para reforçar o domínio, graças à vitória no Troféu Joaquim Agostinho.

Amaro Antunes chega prova rainha do calendário nacional com 773 pontos, mais 185 do que o segundo classificado, que volta a ser Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).

Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) baixou para o terceiro posto, com 532 pontos.

O domínio da W52-FC Porto estende-se à classificação coletiva, que é comandada pelos ‘dragões’, com 1813 pontos. Segue-se a Efapel, com 1180, e o Sporting-Tavira, com 1153.