Álvaro Novo reforça Ministério das Finanças como secretário de Estado do Tesouro

O Ministério das Finanças vai ser reforçado com um novo secretário de Estado, Álvaro Novo, que ficará com a pasta do Tesouro, segundo uma nota colocada hoje no "site" da Presidência da República.



Álvaro Novo, que até agora desempenhava as funções de economista-chefe no gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, vai tomar posse na próxima segunda-feira, no Palácio de Belém, como secretário de Estado do Tesouro.

O até agora responsável pela área do Tesouro, Ricardo Mourinho Félix, vai também tomar posse, agora no cargo de secretário de Estado Adjunto e das Finanças, refere a nota da Presidência da República.

A equipa das Finanças fica assim composta pelo ministro Mário Centeno e por cinco secretários de Estado.

A nova equipa do ministro Mário Centeno passa a ser constituída por Ricardo Mourinho Félix (secretário de Estado Adjunto e das Finanças), Fernando Rocha Andrade (secretário de Estado dos Assuntos Fiscais), João Leão (secretário de Estado do Orçamento), Carolina Ferra (secretária de Estado da Administração e do Emprego Público) e Álvaro Novo (secretário de Estado do Tesouro).

"Na sequência das propostas nesse sentido do Primeiro-ministro, o Presidente da República exonerou o Mestre Ricardo Emanuel Martins Mourinho Félix das funções de Secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças, mais tendo nomeado o mesmo para as funções de Secretário de Estado Adjunto e das Finanças e também nomeado o Doutor Álvaro António da Costa Novo para as funções de Secretário de Estado do Tesouro. A posse dos dois Secretários de Estado está marcada para a próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, pelas 15h30, no Palácio de Belém", refere a nota colocada hoje no 'site' da Presidência da República.