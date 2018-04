Alunos vão pôr à prova microssatélites na eliminatória nacional que decorre nos Açores

“A iniciativa desafia estudantes do ensino secundário de todo o país a projetarem e construirem um modelo funcional de um microssatélite (CanSat), integrado num volume equivalente ao de uma lata de refrigerante”, refere o gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em comunicado.

Este é um projeto educativo do ESERO Portugal, organizado pela Ciência Viva e pela Agência Espacial Europeia (ESA), com o apoio do Governo Regional dos Açores, e que decorre até domingo.

Os microssatélites serão lançados hoje de uma altura de 1.000 metros. Os alunos terão de comunicar com o satélite na descida e, tal como num verdadeiro projeto espacial, recolher dados científicos e imagens para desenvolver um projeto.

O júri que avaliará os projetos tem a participação especial do investigador Manuel Paiva, consultor da ESA, e conta ainda com Ana Noronha (Ciência Viva), Agostinho Fonseca (Instituto Superior Técnico), Eduardo Ferreira (NAV), Ricardo Conde (EDISOFT), Rui Agostinho (Observatório Astronómico de Lisboa) e Duarte Cota (Escola de Novas Tecnologias dos Açores).

“Este é um dos projetos educativos mais desafiantes e mais completos, em que os alunos desenvolvem competências de ciência, de engenharia, mas também de trabalho em equipa, de gestão e de comunicação”, acrescenta o documento.

O Cansat Portugal teve início em 2014 e em cinco edições abrangeu mais de 400 jovens do ensino secundário.

A equipa vencedora representará Portugal na final internacional que se realiza em Portugal, pela primeira vez na Ilha de Santa Maria, de 28 de junho a 01 de julho e que juntará 18 equipas.