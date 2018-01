Alunos do Nordeste geram 'onda solidária' para apoiar vitimas de incêndios

A turma do curso técnico de Informação e Animação Turística, nível IV da Escola Profissional de Nordeste, está desde novembro a desenvolver o projeto 'Onda Solidária' que visa apoiar as vítimas dos incêndios deflagrados no continente português.

Como tal, leva a efeito uma campanha solidária, nos próximos três fins de semana, que procurará recolher bens de primeira necessidade em vários espaços comerciais Continente e Meu Super de São Miguel.

Uma nota de imprensa enviada a este jornal faz saber que a ação irá decorrer no dia 20 de janeiro no Continente do Parque Atlântico, a 21 de janeiro no Continente da Lagoa, a 27 de janeiro no Meu Super na Povoação, no dia 10 de fevereiro no Continente de Fajã de Baixo, terminando a 11 de fevereiro no Continente de Capelas.

Os promotores do projeto apelam ao espírito solidário da comunidade micalense, esperando poder contar com o contributo dos clientes daqueles estabelecimentos comerciais: "produtos de higiene pessoal, limpeza de casa, material escolar, brinquedos ou comida para animais", estão entre os bens que os alunos apontam com maior importância.

Entretanto, deixam também o convite a empresas de construção civil e outras entidades para que se juntem à iniciativa e a apoiem com "materiais de construção, plantas, árvores de fruto, vedações ou alimentação para animais".