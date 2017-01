Alunos do Conservatório interpretam "O Gato das Botas" no Teatro Micaelense

O Conservatório Regional de Ponta Delgada junta-se, mais uma vez, ao Teatro Micaelense para a realização de um estágio de orquestra e coro, entre os dias 3 e 7 de janeiro.



O estágio é dirigido aos alunos das classes de cordas, sopros e coro dos cursos básico e secundário de música e será orientado pelo maestro convidado Javier Castro, Diretor Artístico da Orquestra Sinfónica do Conservatorio Superior de Castilla y León (Salamanca).

O final do estágio é marcado por um concerto, no dia 7 , às 17h00, no qual será apresentada a obra trabalhada: o conto musicado “O Gato das Botas”, para narrador, coro e orquestra sinfónica, da autoria do compositor português Vasco Negreiros.