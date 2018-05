Alunos de clube europeu dos Açores assinalam Dia da Europa

Alunos do Clube Europeu da Escola Básica Integrada dos Arrifes, uma das mais representativas da ilha de São Miguel, associaram-se hoje às comemorações do Dia da Europa, que está a ser assinalado em várias ilhas dos Açores.

Numa parceria com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, que promove a iniciativa “9 de maio | 9 escolas”, inserida no projeto "Encontros com os Cidadãos", que visa debater os temas mais relevantes da União Europeia (UE) em diferentes escolas pelo país, os alunos dos Arrifes elegeram o património como tema das comemorações.

Os estudantes do Cube Europeu dos Arrifes, registado na base de dados dos Clubes Europeus do Ministério da Educação, desenvolve várias atividades de conhecimento e divulgação da UE, reunindo às sextas-feiras, tentando perceber, por exemplo, através da presença da eurodeputada Sofia Ribeiro, natural dos Açores, o que é e a importância do cargo que desempenha.

O clube já promoveu também uma entrevista com o secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas dos Açores, Rui Bettencourt, bem como uma aula-debate com o Europe Direct Açores, entre outros eventos.

Na sessão evocativa da efeméride, que foi partilhada por videoconferência com CEIP Les Arenes, de Valência, Espanha, parceiros da escola dos Arrifes no projeto eTwinning, a diretora regional dos Assuntos Europeus considerou que o maior património do projeto europeu é a paz, tendo velhos rivais abandonado as suas divergências no âmbito dum projeto que está em “contínuo aperfeiçoamento”.

Célia Carvalho destacou o “indispensável contributo” dado pela UE para a convergência social, económica e territorial dos Açores com o espaço europeu, salvaguardando que "tem sido visível" o retorno da aplicação dos fundos comunitários.

Além desta iniciativa nos Arrifes, nos Açores está a decorrer um programa comemorativo que abrange todos os concelhos da região, incluindo a realização de ações educativas e culturais no Pico, ilha onde decorrem as cerimónias oficiais subordinadas ao Ano Europeu do Património Cultural.

Segundo o gabinete de imprensa do Governo dos Açores, pretende-se “chamar a atenção para a existência, importância e papel do património cultural açoriano no contexto europeu”, com enfoque no património baleeiro e da paisagem da cultura da vinha do Pico, reconhecida pela UNESCO.

Em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, o Centro de Informação Europe Direct dos Açores realiza um evento comemorativo do Dia da Europa de 2018 que pretende dar a “Provar a Europa” através da degustação de acepipes inspirados na gastronomia de vários Estados-Membros da UE, elaborados pelos alunos da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade.

O evento contempla ainda poesia, com a colaboração do Grupo de Teatro A Sala, e música, que está a cargo dos The Big Muffin Orchestra.