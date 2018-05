Alunos da EBI da Maia vencem Concurso de Ideias

Os alunos do Clube de Proteção Civil da Escola Básica e Integrada da Maia venceram o 'Concurso de Ideias', tendo a Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo conquistado a segunda posição. Já a Escola Básica e Integrada da Vila das Capelas ficou em terceiro lugar.







De acordo com o GaCS, o concurso pretende estimular a criatividade na comunidade educativa.





Nesta competição, os alunos participantes definiram, com o seu Coordenador, o tema, os objetivos e as atividades que gostariam de fossem abordados no ano letivo 2018/2019, sendo que as ações propostas teriam de ser de intervenção junto das escolas.







O júri do concurso considerou que a ideia mais original e complexa foi a denominada 'Proteção Civil em Tertúlia', uma atividade que abrange diversas temáticas e agentes de Proteção Civil, envolve alunos e encarregados de educação e pode ser aplicada em todas as escolas.







Os clubes de Proteção Civil das escolas vencedoras receberam como prémio 'kits' com manequins para aplicarem em treinos de técnicas de Suporte Básico de Vida.