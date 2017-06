Alunos com cerca de três dezenas de ideias de negócio

Mais de 100 alunos de vários cursos da Universidade dos Açores (UAç) que participaram no concurso que encerrou o projeto 'ETH - Entrepreneurship Triple Helix' apresentaram 27 ideias de negócio, foi hoje anunciado



De acordo com uma nota do Governo dos Açores, o projeto ETH, promovido pela Vice-Presidência do Governo em parceria com a docente Sandra Faria, do Departamento de Economia e Gestão da universidade, visou desenvolver competências e atitudes empreendedoras com vista a transformar ideias em potenciais planos de negócio.

O executivo adianta ainda que a iniciativa decorreu em três fases distintas do ano letivo e envolveu alunos dos cursos de Relações Públicas e Comunicação, Serviço Social, Informática, Redes e Multimédia, Gestão, Economia e Turismo.