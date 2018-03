Alunos açorianos participaram na Fase Nacional do MegaSprinter

Sofia Pinto, da EBS da Calheta, em Infantis A Femininos, alcançou o 15.º lugar, com 6,89s, na meia-final do MegaSprinter (40 metros), enquanto Maria Oliveira, da EBI da Praia da Vitória, ficou em 42.º lugar, com 6,98s, na fase das eliminatórias.

No mesmo escalão, em masculinos, Afonso Melo, da EBI da Praia da Vitória, obteve a 28ª posição, nas eliminatórias, com o tempo de 6,70s.

Em Infantis B Femininos, na fase das eliminatórias, Joana Medeiros, da ES Antero de Quental, foi 23.ª classificada, com 6,32s, e Catarina Abreu, da EBS Tomás de Borba, ficou no 27.º lugar, com 6,35s.

Nos Iniciados, também nas eliminatórias, Mariana Fraga, da EBS de S. Roque do Pico, terminou na 27.ª posição, com 6,19s, e Elena Furk, da EBI dos Biscoitos, no 32.º lugar, com 6,26s, enquanto nos masculinos Rodrigo Medeiros, da ES Domingos Rebelo, ficou no 27.º lugar, com 5,80s, e Diogo Machado, da EBI da Madalena, terminou no 34.º lugar, com a marca de 5,85s.

No Megasalto (salto em comprimento), em Infantis A Femininos, Maria Oliveira, da EBI da Praia da Vitória, foi 15.ª classificada, com 3,32m, e Sofia Pinto, da EBS da Calheta, terminou na 20. posição, com 3,17m.

Em masculinos, Afonso Melo, da EBI da Praia da Vitória, saltou 3,73m, ficando no 12.º lugar.

Em Infantis B Femininos. Catarina Abreu, da EBS Tomás de Borba, atingiu o 18.º lugar, com 3,98m, e Joana Medeiros, da ES Antero de Quental, classificou-se no 24.º lugar, com 3,55m.

Nos Iniciados, Mariana Fraga, da EBS de S. Roque do Pico, obteve a 20.ª posição, com 3,93m, enquanto nos masculinos, Diogo Machado, da EBI da Madalena, ficou no 15.º lugar, com 5,02m, e Rodrigo Medeiros, da ES Domingos Rebelo, no 21.º, com 4,74m.

A comitiva açoriana integrou ainda os professores Sónia Machado, da EBS da Calheta, e José Ávila, da EBS de S. Roque do Pico, bem como os representantes da Direção Regional do Desporto Francisco Marques e Hugo Pessoa.

A edição de 2017/18 do MegaSprinter contou com um total de 5.811 participações de alunos açorianos, em representação de 37 escolas, mais concretamente 4.596 na Fase de Escola, 1.085 na Fase de Ilha, 121 na Fase Regional e nove na Fase Nacional.