Alunos açorianos participam na Fase Nacional do MegaSprinter 2016/2017

Seis alunos açorianos participam, em Elvas, sexta-feira e sábado, na Fase Nacional do MegaSprinter 2016/2017 que contará com a participação de mais de mil alunos e professores do país.



Segundo uma nota do executivo açoriano, Laura Barbeito, da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, em Infantis A Femininos, Vanessa Santos, do Colégio do Castanheiro, em Infantis B Femininos, Samuel Gil, da Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond, em Infantis B Masculinos, Ana Goulart, da Escola Básica e Secundária da Madalena do Pico, e Sulpécia Gomes, da Escola Secundária Vitorino Nemésio, em Iniciados Femininos, e Roberto Melo, da Escola Básica Integrada da Horta, em Iniciados Masculinos, marcam presença na competição. Os alunos açorianos são acompanhados por professores da Escola Básica e Secundária da Madalena do Pico e da Escola Básica Integrada da Horta.