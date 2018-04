Alunos açorianos destacam-se nas Olimpíadas Portuguesas da Geologia

A aluna chama-se Ana Fagundes e, tal como Simão Martins, da Escola Secundária Vitorino Nemésio, Maria Menezes do Colégio do Castanheiro, integra o grupo de cinco alunos apurados na Região Sul e Ilhas



Esse mesmo grupo incorpora o total de 25 alunos eleitos nas várias regiões que constam bo país, passando a disputar a Fase Nacional, nos dias 26 e 27 de maio, no Centro Ciência Viva de Estremoz e na qual serão selecionados os três estudantes que representarão Portugal nas “International Earth Sciences Olympiads”, a terem lugar na Tailândia, em agosto.





As OPG são uma iniciativa da Sociedade Geológica de Portugal (SGP), que conta com o apoio do Ministério de Educação, da Agência e Rede Ciência Viva, do Geoparque Açore - Geoparque Mundial da UNESCO e da International Geoscience Educational Organization.