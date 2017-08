Aluno da Escola Naval Italiana resgatado ao largo da ilha do Faial

De acordo com nota enviada à comunicação social, o MRCC Delgada foi informado, no dia 19 de agosto, cerca das 13h30, pelo Centro de Operações Marítimas de Itália que o Navio Escola Italiano "Amérigo Vespucci" teria a bordo um cadete com um quadro de fortes dores abdominais, indicando que poderia tratar-se duma apendicite e que seria necessário proceder ao seu transporte para um hospital.

​

O INEM - CODU-MAR confirmou a necessidade de resgatar o paciente para o porto mais próximo, que tivesse um hospital com capacidade de cirurgia geral e imagiologia.



Assim, foi coordenada a operação de resgate com recurso a meios da Estação Salva-vidas da Horta, a qual acabou por se concretizar pelas 06h30 do dia 20 de agosto, no porto da Horta.



O paciente foi depois conduzido ao Hospital da Horta pelos Bombeiros Voluntários daquela cidade.



A Polícia Marítima acompanhou toda a operação.