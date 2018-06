Altice lamenta "ambiente" que se vive no futebol e acompanha com "preocupação"

O presidente executivo da Altice Portugal lamentou esta terça-feira "o ambiente" que se vive no futebol profissional em Portugal, afirmando que a empresa vê isso com "preocupação, insatisfação e alguma tristeza".

Alexandre Fonseca falava num encontro com jornalistas na sede da Altice Portugal, em Lisboa, no âmbito do investimento e apoio do grupo ao desporto nacional e em vésperas do início do Campeonato do Mundo da Rússia 2018.

"Lamentamos o ambiente que estamos a viver no futebol profissional", afirmou o gestor, salientando que tal se prende quer do prisma judicial, quer da violência que se assistiu, sem mencionar clubes de futebol.

Este, prosseguiu, é "o ponto menos positivo no desporto".

"Vemos com preocupação, insatisfação e alguma tristeza, é um tema que acompanhamos", acrescentou.

No entanto, "estamos confiantes no futuro, mas preocupados", acrescentou.

Alexandre Fonseca sublinhou que "o apoio ao desporto" é "fundamental" para a Altice Portugal, apontando que anualmente, com exceção do futebol, a dona da operadora de telecomunicações Meo investe cerca de cinco milhões de euros nesta área.

"O desporto é uma das áreas em que temos investido", acrescentou, apontando a renovação do contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por mais sete anos, até 2024.

Sublinhou que o apoio da Altice Portugal no desporto não se centra apenas no futebol e muito menos no futebol masculino. Nesse sentido, apontou o facto de o futebol feminino ter vindo a registar "um grande crescimento".

Sobre o Mundial de Futebol, Alexandre Fonseca acrescentou que a comissão executiva vai assistir ao primeiro jogo da seleção portuguesa em Soshi, Rússia, e o presidente do grupo Altice, Patrick Drahi, vai marcar presença na disputa com Marrocos.

No encontro, os administradores da Altice Portugal divulgaram as várias iniciativas da empresa durante o Mundial e as novas aplicações que foram desenvolvidas para o evento.

O Mundial de Futebol na Rússia arranca na próxima quinta-feira.