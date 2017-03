Alojamento local quadruplica dormidas em três anos

O Açoriano Oriental analisa, na edição de hoje, a evolução do alojamento local nos últimos três anos.



A redução de sacos plásticos conseguida no ano passado à custa da criação de uma taxa também é noticiada na capa do jornal de hoje, onde se dá conta da aprovação pelo PS de Ponta Delgada do nome de Vítor Fraga para as eleições autárquicas deste ano.

Na capa, destaque ainda para a revelação de que foram apresentados projetos no valor de 150 ME no âmbito dos apoios à exportação, assim como o anúncio de que estão previstas obras em nove edifícios da PSP nos Açores, e que a SATA não vai permitir a entrada nos seus aviões dos dois homens detidos ontem por importunarem uma menina de 13 anos.

A impugnação por Batista de um crédito de 5 ME à SAD é o destaque do Desporto.