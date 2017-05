Algarvios obrigados a ganhar onde nunca venceram

O Portimonense está quase, obrigatoriamente, a ter de vencer o encontro desta manhã em São Miguel para poder sagrar-se campeão nacional da II Liga



Para tal, a equipa algarvia vai ter de ultrapassar um Santa Clara que não perde em casa à oito jornadas e, assim, contrariar um histórico bastante negativo: o Portimonense nunca venceu em Ponta Delgada!

Vamos por partes: primeiro as contas do título entre o líder Portimonense (80 pontos) e o Aves (78), segundo classificado.

A equipa do Algarve tem vantagem, com mais dois pontos, mas vai jogar no terreno do Santa Clara e tem desvantagem no confronto direto com o Aves graças ao terceiro critério de desempate, ou seja, no número de golos marcados no terreno do rival. Já o Aves recebe o Fafe, que ainda sonha com a manutenção e que precisa obrigatoriamente de vencer para manter a esperança.

Quanto ao histórico de confrontos entre o Santa Clara e o Portimonense no Estádio de São Miguel, as duas formações já se defrontaram por 13 ocasiões (uma para a II Divisão e 12 para a II Liga) e o Santa Clara venceu 11 encontros.

Nas restantes duas partidas registaram-se duas igualdades, a última das quais na última temporada (34.ª jornada), jogo disputado a 9 de março de 2016: 1-1.