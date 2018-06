Alexandre Gaudêncio recebe campeã nacional Mafalda Silva

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, recebeu nos Paços do Concelho a jovem atleta Mafalda Silva, judoca do Clube de Judo da Ribeira Grande que conquistou o título nacional juvenil na categoria de -57kg no campeonato nacional realizado em Odivelas.

A campeã nacional de juvenis, de apenas 14 anos, foi recebida pelo autarca e pelo vereador do Desporto, Filipe Jorge, acompanhada pela família e treinadores que ao longo dos últimos seis anos têm trabalhado a sua evolução, diz nota de imprensa.

No campeonato, que contou com a presença de dezoito judocas, Mafalda Silva venceu os todos os combates por ippon (vantagem máxima), superando na final Raquel Brás (TJdK). A atleta ribeiragrandense demonstrou toda a sua superioridade em relação às adversárias, confirmando o bom momento que atravessa.

“A Mafalda é, neste momento, uma das jovens promessas do Clube de Judo da Ribeira Grande e do judo açoriano, tendo demonstrado imensa garra e determinação”, elogiou Alexandre Gaudêncio. É atleta do Clube de Judo da Ribeira Grande desde 2012, ou seja, iniciou-se no judo aos oito anos de idade e já pratica a modalidade de forma regular há seis anos.

O título alcançado em Odivelas no campeonato nacional de juvenis abre-lhe novas perspetivas de progressão na carreira. Mafalda Silva está na calha para poder ser chamada à seleção nacional de judo e em perspetiva está também a possibilidade de poder começar a competir em provas internacionais.