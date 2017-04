Alexandre Gaudêncio recandidata-se na Ribeira Grande

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio (PSD), anunciou hoje a sua recandidatura para prosseguir um trabalho que considera ter conseguido imprimir "dinâmica" a um concelho com "grande potencial turístico



“Pretendemos dar continuidade ao trabalho que começou em 2013 naquilo que achamos que foi um novo começo para a Ribeira Grande. Esse tinha sido o nosso slogan de então. Queremos acima de tudo continuar a melhorar a nossa terra”, afirmou o social-democrata Alexandre Gaudêncio, em declarações à agência Lusa.

Licenciado em Gestão Informática, com mestrado em Ciências Empresariais e profissional de seguros, Alexandre Gaudêncio, 34 anos, foi dirigente da JSD com vários cargos a nível local e regional.

Em 2012, foi secretário-geral do PSD/Açores, sendo atualmente presidente da comissão política de ilha de São Miguel dos social-democratas.

No topo da lista das prioridades, caso seja reeleito a 01 de outubro, Alexandre Gaudêncio vai continuar a dar destaque ao setor turístico, apontando que o concelho da Ribeira Grande se debatia antes com “falta de notoriedade a nível regional e nacional”.

“Queremos fazer do turismo uma bandeira de um novo mandato se nos derem esta oportunidade. Neste momento a Ribeira Grande está muito mais dinâmica do que aquilo que acontecia no passado. E isso deve-se a uma série de projetos que fomos pondo em prática”, salientou o autarca, prometendo ainda que, caso seja reeleito, a autarquia vai continuar a desenvolver vários projetos sociais para apoiar famílias com “graves carências económicas”.

Para o candidato, apesar do seu enorme potencial turístico, o concelho “só agora começa a dar alguns passos neste setor”, pelo que a grande preocupação “é captar investimento privado nesta área” para criar “emprego duradouro e sustentável”.

"Temos tido a grande preocupação de tornar mais conhecido o nosso concelho e potenciar o que temos de melhor para oferecer, que são as nossas belezas paisagísticas, captando investimento privado sustentável", referiu.

Alexandre Gaudêncio rejeitou críticas da oposição sobre gastos excessivos em festas, assegurando que os investimentos resultam de "um plano estratégico” que tem tido “retorno económico, potenciando novos projetos no centro histórico".

"Fomos a primeira autarquia dos Açores a ter um plano de turismo municipal", sublinhou o autarca, acrescentando que o atual mandato foi marcado por “muitas obras que melhoraram a qualidade de vida” das populações, com investimentos “esperados há anos em saneamento básico e requalificação de espaços verdes”.

O social-democrata disse que pretende concluir o projeto do Passeio Atlântico e indicou que a autarquia já adquiriu todas as moradias no litoral da cidade, num investimento de cerca de dois milhões de euros.

“O projeto aguarda apenas o aval do Tribunal de Contas para que se possa iniciar a construção da nova ponte e a requalificação de todo o litoral da cidade. Queremos continuar com essa dinâmica no sentido nascente, requalificando todo o litoral desde a freguesia da Matriz até à freguesia da Ribeirinha, ganhando a cidade uma nova frente marítima”, salientou.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2013, o PSD conquistou quatro mandatos e o PS elegeu três vereadores.