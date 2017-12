Alexandre Borges em encontro na Biblioteca Luís da Silva Ribeiro

Neste encontro, com entrada livre, o autor de "Santos e Milagres – Uma História Portuguesa de Deus" vai falar de livros, de leitura e de escrita, numa conversa informal e descontraída sobre o processo de criação literária e os seus revezes, com moderação de Margarida Quinteiro.

Segunda uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS) Alexandre Borges também orienta, a 16 de dezembro, entre as 15h00 e as 19h00, uma oficina de escrita intitulada "O poder das histórias", que aborda o poder da ficção sobre o ser humano.

A participação nesta oficina obriga a inscrição prévia, que deve ser feita até 13 de dezembro para o email Maria.LC.Ribeiro@azores.gov.pt ou através do contacto telefónico 295 401 000.

Alexandre Borges, licenciado em Filosofia, é escritor, argumentista, formador de argumento e 'head writer' de uma agência de comunicação.

Natural de Angra do Heroísmo, já publicou, entre outras obras, "Heartbreak Hotel", "Todas As Viúvas De Lisboa", "Histórias Secretas De Reis Portugueses", "O Boato – Introdução Ao Pessimismo" e "As Vitórias Impossíveis Na História De Portugal".

Margarida Quinteiro, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variantes de Inglês e de Alemão, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi Leitora de Português nas universidades de Granz, na Áustria, e de Berlim, na Alemanha.