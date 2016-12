Alerta para chuva forte no Grupo Oriental

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera atualizou o aviso amarelo para o Grupo Oriental.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera atualizou o aviso amarelo para as ilhas do Grupo Oriental que irá vigorar entre as 20h00 de hoje as 06h00 de quinta-feira, para precipitação que pode ser forte e trovoada, segundo refere comunicado do IPMA.

Devido ao agravamento das condições meteorológicas, o Comando da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, na ilha Terceira, interditou o acesso ao Porto das Pipas e ao Molhe da marina de recreio no porto de Angra do Heroísmo, bem como o acesso às zonas balneares da Silveira e do Negrito, também em Angra do Heroísmo.

Já esta tarde o porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, foi encerrado a toda a navegação e desde de ontem que o porto da ilha do Corvo está encerrado.