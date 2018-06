Alemanha inicia defesa do título, Brasil defronta Suíça

A Alemanha, detentora do título, entra este domingo em ação no Mundial2018 de futebol num duelo com o México, enquanto o Brasil, outro dos favoritos, defronta a Suíça.

A Alemanha inicia oficialmente a defesa do título mundial em Moscovo, no Estádio Luzhniki, palco do jogo inaugural, frente aos mexicanos, no Grupo F.

O encontro está agendado para as 16:00 (18:00 horas locais).

Mais tarde, às 19:00, o Brasil, que ainda não tem Neymar a 100 por cento, como confirmou no sábado o selecionador Tite, a Suíça, em Rostov do Don. Os helvéticos foram adversários de Portugal na fase de qualificação europeia.

A primeira jornada do Grupo E fica já hoje completa, com a Costa Rica a defrontar a Sérvia, em Samara, com o apito inicial agendado para as 13:00.