AKI abre 75 vagas para novas lojas em Chaves, Sacavém e Açores

O AKI vai abrir 75 vagas para as três lojas que irá estrear no segundo semestre deste ano, respetivamente, em Chaves, Sacavém e Açores, avançou a cadeia de 'bricolage'.



Os candidatos poderão concorrer às posições de chefe de departamento, chefe de exploração, vendedores, supervisores de caixa, rececionistas e responsáveis de serviço.

No ano passado, o AKI contratou 100 novos colaboradores para sustentar o seu crescimento ao nível do negócio e da sua expansão, sendo que a empresa de ‘bricolage’ mantém assim o seu plano de expansão estimando ter 64 lojas no país, em 2020, num investimento de 100 milhões de euros.